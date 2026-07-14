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الصين تحض الولايات المتحدة وإيران على إعادة المرور الآمن عبر مضيق هرمز
أخبار دولية
2026-07-14 | 03:40
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الصين تحض الولايات المتحدة وإيران على إعادة المرور الآمن عبر مضيق هرمز
دعت الصين اليوم، الولايات المتحدة وإيران إلى إعادة المرور الآمن في مضيق هرمز، في وقت تجددت فيه المواجهات بين الجانبين بسبب الخلاف على كيفية إدارته.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحافي: "إن إعادة حركة العبور الطبيعية والآمنة عبر المضيق في أقرب وقت ممكن تمثل تطلعا مشتركا للمجتمع الدولي"، مضيفا أن بلاده "ستبذل جهودا دؤوبة للمساعدة في خفض التصعيد" وتهدئة الوضع.
أخبار دولية
الصين
الولايات المتحدة
إيران
مضيق هرمز
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