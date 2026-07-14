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اتساع رقعة الحرائق في غابة فونتينبلو جنوب باريس
أخبار دولية
2026-07-14 | 05:19
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اتساع رقعة الحرائق في غابة فونتينبلو جنوب باريس
أتت الحرائق المستعرة في غابة فونتينبلو جنوب باريس على مزيد من الأراضي خلال الليل، وفق ما أعلنت فرق الإطفاء، قبيل احتفالات اليوم الوطني في فرنسا.
واندلع الحريق الأحد في غابة فونتينبلو الواقعة على مسافة نحو ستين كيلومترا جنوب شرق باريس والتي تضم عددا من القرى الهادئة.
واندلع حريق ثان أصغر في اليوم التالي وأتت الحرائق حتى الآن على أكثر من 1900 هكتار، وفق ما أعلنت فرق الإطفاء.
وقال المتحدث باسم فرق الإطفاء الإقليمية بول-إدوار لورين إنه في وقت يكافح نحو 850 عنصر إطفاء الحرائق بمساعدة طائرات مخصصة لهذا الغرض، تأمل السلطات في السيطرة عليها خلال اليوم.
وأجبرت الحرائق حوالى ألف شخص في فونتينبلو ومحيطها على الفرار من منازلهم.
وتحقق السلطات لتحديد إن كانت الحرائق متعمّدة. وتم توقيف شخصين بشبهة الحرق المتعمّد.
وأدى حجم الحريق إلى نشر أربع طائرات من طراز "كندير"، وهو أمر غير مسبوق في منطقة باريس الكبرى، إلى جانب طائرتين من طراز "داش" وثلاث مروحيات لإلقاء قنابل المياه.
وتنظّم فرنسا الثلاثاء احتفالات لمناسبة اليوم الوطني والتي ترافقها عادة ألعاب نارية خلال المساء.
وفي وقت تشهد المنطقة ثالث موجة حر في غضون ثلاثة أشهر، ألغت العديد من البلدات في أنحاء فرنسا عروضها السنوية للألعاب النارية، لكن يتم مع ذلك إطلاق جزء كبير منها بشكل مخالف للقانون.
وتتزامن احتفالات هذا العام مع مباراة نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم حيث ستتواجه فرنسا وإسبانيا مساء بالتوقيت المحلي.
أخبار دولية
الحرائق
غابة فونتينبلو
باريس
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