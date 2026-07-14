دوي خمسة انفجارات في محيط بندر عباس قرب مضيق هرمز

أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي الثلاثاء بوقوع خمسة انفجارات قرب مضيق هرمز، في محيط مدينة بندر عباس الساحلية، وهي منطقة استُهدفت بضربات أميركية في الأيام الأخيرة.



وقال التلفزيون الرسمي "قبل دقائق، دوت خمسة انفجارات غرب بندر عباس"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل، في ظل التوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة بشأن السيطرة على مضيق هرمز الاستراتيجي.