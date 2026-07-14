إيران تندد بمشروع قانون بريطاني يصنّف الحرس الثوري على أنه تهديد للأمن القومي

نددت وزارة الخارجية الإيرانية بمشروع قانون طرحته الحكومة البريطانية يصنّف الحرس الثوري على أنه تهديد للأمن القومي ويحظر دعمه أو التعامل معه تحت طائلة السجن.



وشجبت الوزارة في بيان "الخطوة العدائية للحكومة البريطانية"، معتبرة أنها "غير مبررة وغير مسؤولة وتتعارض مع قواعد ومبادئ القانون الدولي".