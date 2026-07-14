الجيش الأميركي يقصف مدينة بوشهر في جنوب إيران

قصف الجيش الأميركي مدينة بوشهر الساحلية حيث المحطة الوحيدة لانتاج الطاقة النووية في إيران، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية، في ظلّ تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.



ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن نائب محافظ بوشهر إحسان جهانيان قوله إن "أربعة مواقع في مدينة بوشهر تعرضت لقذائف أطلقها العدو ظهرا (8:30 بتوقيت غرينيتش)".