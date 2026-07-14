الكرملين: الاتهامات الأوروبية لروسيا بشنّ هجمات سيبرانية لا أساس لها

ندد الكرملين باتهامات "لا أساس لها" من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لروسيا بالوقوف خلف هجمات سيبرانية في القارة.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين: "لا نقبل أيا من هذه الاتهامات... هذه الاتهامات لا أساس لها دائما، غير مثبتة قط، ومن دون أي دليل قط"، وذلك بعد فرض الاتحاد الأوروبي ولندن عقوبات جديدة على موسكو على خلفية هذه الاتهامات.