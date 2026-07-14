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بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوقعان معاهدة رسمية بشأن وضع منطقة جبل طارق
أخبار دولية
2026-07-14 | 08:01
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بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوقعان معاهدة رسمية بشأن وضع منطقة جبل طارق
وقعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي رسميا معاهدة بشأن وضع جبل طارق، وذلك بعد اتفاقية أبرمت العام الماضي بهدف تسهيل عبور الحدود وإنهاء حالة الضبابية السياسية التي استمرت سنوات بشأن هذه المنطقة، وهي أراض بريطانية في ما وراء البحار.
ويمكن لسكان جبل طارق عبور الحدود إلى إسبانيا باستخدام بطاقات الإقامة دون الحاجة إلى ختم جوازات السفر، بينما يمكن للإسبان العبور باستخدام بطاقة هوية حكومية.
وسيطلب من القادمين إلى مطار جبل طارق إبراز جوازات السفر لموظفين على الحدود في جبل طارق وإسبانيا. وتسعى بريطانيا إلى تطبيق نظام مماثل لذلك المطبق في محطة سانت بانكراس بلندن لخدمة قطارات يوروستار.
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