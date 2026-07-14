الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوقعان معاهدة رسمية بشأن وضع منطقة جبل طارق

أخبار دولية
2026-07-14 | 08:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوقعان معاهدة رسمية بشأن وضع منطقة جبل طارق
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوقعان معاهدة رسمية بشأن وضع منطقة جبل طارق

وقعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي رسميا معاهدة بشأن وضع جبل طارق، وذلك بعد اتفاقية أبرمت العام الماضي بهدف تسهيل عبور الحدود وإنهاء حالة الضبابية السياسية التي استمرت سنوات بشأن هذه المنطقة، وهي أراض بريطانية في ما وراء البحار.

ويمكن لسكان جبل طارق عبور الحدود إلى إسبانيا باستخدام بطاقات الإقامة دون الحاجة إلى ختم جوازات السفر، بينما يمكن للإسبان العبور باستخدام بطاقة هوية حكومية.

وسيطلب من القادمين إلى مطار جبل طارق إبراز جوازات السفر لموظفين على الحدود في جبل طارق وإسبانيا. وتسعى بريطانيا إلى تطبيق نظام مماثل لذلك المطبق في محطة سانت بانكراس بلندن لخدمة قطارات يوروستار.

آخر الأخبار

أخبار دولية

والاتحاد

الأوروبي

يوقعان

معاهدة

رسمية

منطقة

LBCI التالي
ناقلة نروجية تتعرّض لهجوم قبالة سواحل عُمان
الكرملين: الاتهامات الأوروبية لروسيا بشنّ هجمات سيبرانية لا أساس لها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-04-21

وزير الخارجية الإسباني: إسبانيا وسلوفينيا وأيرلندا طلبت من الاتحاد الأوروبي مناقشة تعليق معاهدة الشراكة مع إسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-13

المجلس الأوروبي: تعزيز إجراءات الاتحاد الأوروبي التقييدية بشأن السودان

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-22

مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة: وضع سوق الطاقة لا يزال سيئا حتى في أفضل السيناريوهات

LBCI
أخبار دولية
2026-05-27

دول الاتحاد الأوروبي تصادق على نص التسوية بشأن الاتفاق التجاري مع واشنطن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:23

ثمانية قتلى بينهم ضابط كبير في شرطة حماس في غارة إسرائيلية على غزة

LBCI
أخبار دولية
08:11

إسرائيل تقول إنها جاهزة للمضي قدما بشأن "منطقتين تجريبيتين" في جنوب لبنان

LBCI
أخبار دولية
08:06

ناقلة نروجية تتعرّض لهجوم قبالة سواحل عُمان

LBCI
أخبار دولية
06:56

الكرملين: الاتهامات الأوروبية لروسيا بشنّ هجمات سيبرانية لا أساس لها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-01-15

بكمين محكم... القاء القبض على شبكة ترويج مخدِّرات تنشط في الأشرفية

LBCI
فنّ
10:08

فارق الحياة محاطًا بعائلته... وفاة نجم هوليوودي عن 78 عامًا

LBCI
خبر عاجل
2026-06-18

موقع وزارة الخزانة: أميركا تفرض عقوبات جديدة متعلقة بحزب الله

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-30

رئيس مجلس الشورى الإيراني: طهران من خلال ممارسة سيطرتها على مضيق هرمز ستمكن نفسها وجيرانها من الاستفادة من الفرصة القيمة لمستقبل خال من وجود وتدخل الولايات المتحدة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:15

قائد الجيش يتابع جولة المفاوضات السادسة في بعبدا... إليكم آخر المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:13

الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية... إليكم آخر التفاصيل من روما

LBCI
أخبار لبنان
08:12

وزيرة الشؤون الإجتماعية تطلق "موازنة الناس من وزارة الناس"

LBCI
أخبار لبنان
07:12

مكي أطلق "دولتي" - منصة موحدة لتسهيل حياة المواطنين وربطهم بخدمات الدولة من دون وسيط

LBCI
أخبار لبنان
03:24

الـLBCI في روما لمواكبة المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية...

LBCI
أخبار لبنان
03:08

القصر الجمهوري يُتابع جولة المفاوضات في روما...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

عيد vartavar يجمع بين الاحتفال الديني والتراشق بالمياه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

لمسات كأس العالم في قطر تواجدت في مونديال العم سام...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

Beirut Sports Festival يعود بنسخته الرابعة... هكذا تبدو التحضيرات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
06:05

ختم فندقَين بالشمع الأحمر... وتوقيف 18 شخصًا بينهم مالك فندق وفتيات بجرم تسهيل وممارسة أعمال الدعارة

LBCI
اقتصاد
02:07

ارتفاع بأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
03:37

إدارة مرفأ بيروت توضح أسباب الدخان المتصاعد صباحًا وتؤكد السيطرة على الحريق

LBCI
خبر عاجل
00:52

بري لـ"الجمهورية": "خلّيهم يحطّوا على عيني ويسكّتوني بإنجاز فعلي وليس وهمياً"... "أنا ما شفت شي بعد"

LBCI
حال الطقس
01:10

لا موجات حرّ في المدى القريب... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

LBCI
فنّ
10:08

فارق الحياة محاطًا بعائلته... وفاة نجم هوليوودي عن 78 عامًا

LBCI
أخبار دولية
01:37

بعد إعلانه استهداف قاعدة جوية أميركية بالأردن... الحرس الثوري الإيراني يحث الشعب الأردني على إزالة القواعد الأميركية

LBCI
أمن وقضاء
01:49

الإعتداءات الإسرائيلية مستمرّة في الجنوب...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More