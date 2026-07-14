ناقلة نروجية تتعرّض لهجوم قبالة سواحل عُمان

وقع انفجار لم يُعرف مصدره على متن ناقلة نروجية قبالة السواحل العُمانية، وفق ما أعلنت شركة متخصصة في الاستجابة للأزمات.



وقالت "إم تي آي نتوورك" في بيان إن شركة الشحن البحري "ستولت تانكرز" أعلنت قرابة الساعة 00,40 بالتوقيت المحلي أن "ناقلتها ستولت ماغنيزيوم تعرّضت إلى انفجار ناجم عن جهاز خارجي لم يتم تحديده بينما كانت تمر في بحر العرب قبالة سواحل عُمان".



وأكد متحدث بأن جميع الأشخاص على متنها "بأمان".