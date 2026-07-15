عبور السفن المرتبطة بإيران زاد من مضيق هرمز قبل استئناف الحصار الأميركي

أظهرت بيانات شحن أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز ارتفع بشكل طفيف أمس الثلاثاء، وكانت معظمها مرتبطة بإيران، وذلك قبل استئناف الحصار الأميركي اليوم الأربعاء.



وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية، وهدد باستهداف محطات الكهرباء والجسور الأسبوع المقبل ما لم تستأنف طهران المفاوضات، في أحدث تصعيد للصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن تسع سفن من إجمالي 11 سفينة عبرت المضيق أمس الثلاثاء سلكت المسار الإيراني.

ووفقا للبيانات فإن من بين هذه السفن، دخلت المضيق ثلاث ناقلات نفط فارغة إحداها متوسطة بينما الأخريان عملاقتان.

وشملت السفن التي خرجت من المضيق محملة بصادرات إيرانية ناقلةَ نفط عملاقة واحدة تحمل مليوني برميل من النفط الخام وناقلة متوسطة تحمل منتجات مكررة وناقلتين تحملان غاز بترول مسال، حسبما أوضحت البيانات.

وأظهرت البيانات كذلك أن ناقلة ميثانول محملة وناقلة بضائع جافة تحمل حديدا غادرتا الخليج أمس الثلاثاء.