تظاهرات في مدن كبرى في أوكرانيا احتجاجًا على استقالة وزير الدفاع

تجمّع متظاهرون في مدن أوكرانية رئيسية بينهم مئات الأشخاص في كييف، احتجاجًا على استقالة وزير الدفاع الأوكرانيّ ميخايلو فيدوروف الذي يحظى بشعبية في البلاد.



وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس بتجمّع مئات الأشخاص في ساحة بوسط كييف، ملوّحين بالأعلام الأوكرانية والأوروبية، وهاتفين "عار" و"أعيدوا فيدوروف"، غداة إعلان استقالته في إطار تعديل وزاري واسع أمر به الرئيس فولوديمير زيلينسكي.