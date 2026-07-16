الكرملين: روسيا على اتصال بمسؤولين في إيران

ذكر الكرملين أنّ روسيا على اتصال بمسؤولين في إيران وسط ما وصفه بجولة جديدة من الاضطراب تنطوي على مخاطر جسيمة على الاقتصاد العالميّ.



ولم يدل المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأي تفاصيل عن هذه الاتصالات لكنه قال للصحفيين إن السلطات الإيرانية لم تطلب إجراء اتصال هاتفيّ مع الرئيس فلاديمير بوتين.



ودعت روسيا مرارا كلا من إيران والولايات المتحدة إلى وقف التصعيد.