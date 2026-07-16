فانس يتهم جهات داخل الحكومة الإسرائيلية بإدارة حملة سرية للتأثير في الرأي العام الأميركي

اتهم نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس جهات داخل الحكومة الإسرائيلية بإدارة حملة سرّية للتأثير في الرأي العام الأميركي، وتقويض المفاوضات مع طهران، بهدف إبقاء الحرب مستمرّة من دون أفق واضح.



وخلال مقابلة مطوّلة مع جو روغان، تحدث فانس عن صلات واضحة بين جيفري إبستين وأعلى مستويات الاستخبارات الإسرائيلية.