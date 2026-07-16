الهند تدعو إلى وقف إرسال طواقم للعمل على متن السفن العابرة لمضيق هرمز

حضّت الهند مالكي السفن المحليين والشركات التي توظف بحّارة على وقف إرسال أطقم بحرية للعمل على متن السفن العابرة لمضيق هرمز، في ظل تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.والهند من أبرز الدول التي تزوّد قطاع الشحن العالمي البحّارة، إذ بلغ عدد البحّارة الهنود العاملين أكثر من 320 ألفا في العام 2025، بحسب وزارة النقل البحري الهندية.ودعت المديرية العامة لهيئة الملاحة البحرية الهندية في بيان الأربعاء، إلى وقف إرسال بحّارة هنود للعمل على متن السفن التي تعبر مضيق هرمز حتى إشعار آخر.وأكدت أنها تواصل مراقبة الوضع الأمني من كثب، وأنها ملتزمة حماية سلامة البحّارة الهنود وأمنهم.وصدر هذا التوجيه بعد تأكيد مسؤولين مقتل بحارين هنديين على الأقل بهجمات استهدفت سفنا تجارية خلال الأسبوع الماضي.