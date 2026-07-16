زعيم الحوثيين يهدد بضرب منشآت حيوية سعودية إذا اتجهت الرياض للتصعيد في اليمن

أعلن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي أن كل المنشآت النفطية السعودية وغيرها من المنشآت الحيوية ستكون أهدافا لصواريخ الحوثيين وطائراتها المسيرة إذا انخرطت الرياض فيما وصفه بأنه عدوان شامل على اليمن واتجهت نحو التصعيد.وأطلق الحوثيون صواريخ على السعودية بعد أن اتهموا المملكة بقصف مطار يخضع لسيطرتهم يوم الاثنين، مما أدى إلى خرق الهدنة التي استمرت أربع سنوات في الصراع بين الجانبين.