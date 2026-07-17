ترامب يتهم الصين بالقيام بأكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين بالقيام بأكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ، معلنا أنه سيرفع السرية عن معلومات استخباراتية تكشف "نقاط ضعف صادمة" في النظام الانتخابي الأميركي.