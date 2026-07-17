الصين تلوح بـ"إجراءات مضادة" ردا على قيود أميركية على إقامة الصحافيين

أعلنت الصين أنها قد تتخذ "إجراءات مضادة" ردا على إقرار واشنطن قواعد تُقلّص مدة إقامة الصحافيين في الولايات المتحدة، مع فرض قيود أكثر صرامة على المواطنين الصينيين العاملين في المجال الإعلامي.



وبموجب التعديل الذي قد يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أيلول، ستُحدد مدة إقامة الصحافيين الأجانب في الولايات المتحدة بـ240 يوما فقط، أي نحو ثمانية أشهر، مع إمكانية التقدم بطلبات لتمديدها لفترة مماثلة.



وبحسب القواعد التي اقترحتها وزارة الأمن الداخلي الأميركية، سيُسمح للصحافيين الصينيين بالإقامة لمدة 90 يوما فقط، مع إمكانية تمديدها لفترة مماثلة.



وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان أن "الصين تعارض بشدة الإجراءات التمييزية التي تتخذها الولايات المتحدة وتستهدف من خلالها دولا معيّنة".



وقال خلال مؤتمر صحافي دوري: "تطالب الصين الولايات المتحدة بإلغاء سياساتها التمييزية ضد الصحافيين الصينيين فورا".



وأضاف: "تحتفظ الصين بحقها في اتخاذ إجراءات مضادة"، من دون أن يوضح طبيعة هذه الإجراءات.



وتندرج القيود الجديدة المفروضة على تأشيرات الصحافيين ضمن حملة أوسع لتشديد سياسات الهجرة، التي جعلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في صلب أولوياته الرئاسية، وتشمل ملاحقات مكثفة في مدن كبرى وتشديد القيود على مسارات الهجرة القانونية المؤدية إلى الحصول على الجنسية.



وانتقدت منظمات معنية بحرية الإعلام هذه القواعد الجديدة بشدة. وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" لوكالة فرانس برس إنها "مذهولة" من هذه القيود.