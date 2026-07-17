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o
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الحرس الثوري الإيراني: ضرباتنا مستمرة حتى "يعود الهدوء" إلى جنوب البلاد
أخبار دولية
2026-07-17 | 09:01
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الحرس الثوري الإيراني: ضرباتنا مستمرة حتى "يعود الهدوء" إلى جنوب البلاد
توعّد قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني بأن طهران لن توقف هجماتها في المنطقة قبل أن توقف الولايات المتحدة ضرباتها على الساحل الجنوبي لإيران ومضيق هرمز.
وقال مجيد موسوي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "في حساباتنا، كل شبر من أرض إيران هو إيران، فطهران والجنوب يشكلان وحدة واحدة"، مضيفا: "ستستمر ضرباتنا الفعّالة والدقيقة المنطلقة من مختلف أنحاء إيران ضد العدو حتى يعود الهدوء إلى الساحل الجنوبي ومضيق هرمز".
أخبار دولية
إيران
الحرس الثوري الإيراني
الولايات المتحدة
ضربات
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