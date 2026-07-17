حكومة كردستان العراق تطالب إيران بوقف "الهجمات غير المبررة" على الإقليم

دانت رئاسة حكومة إقليم كردستان العراق الهجمات "غير المبررة" التي اتهمت ايران بشنها على الاقليم، وطالبت طهران بوقف التصعيد.وقالت في بيان: "نُدين الهجمات غير المبررة التي تشنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على إقليم كوردستان"، مضيفة أنه "في الوقت الذي نطالب فيه الجمهورية الإسلامية الإيرانية بوقف هذا التصعيد، فإننا ندعو الحكومة العراقية الاتحادية والمجتمع الدولي إلى وضع حد لهذه الانتهاكات".