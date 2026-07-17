الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
26
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
26
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
العرب يشيد بنتائج الزيارة الى دمشق: اتفاق التعاون يكرس دور المجلس اللبناني السوري في تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية
أخبار دولية
2026-07-17 | 09:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
العرب يشيد بنتائج الزيارة الى دمشق: اتفاق التعاون يكرس دور المجلس اللبناني السوري في تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية
أشاد رئيس مجلس رجال الأعمال اللبناني – السوري خليل العرب بالنتائج المهمة التي حققتها زيارة الوفد اللبناني إلى دمشق، برئاسة وزير الاقتصاد عامر البساط، وبمشاركة القطاع الخاص برئاسة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، معتبراً أن مشاركة مجلس الأعمال اللبناني السوري في الوفد وفي مختلف اللقاءات التي عُقدت خلال الزيارة، تشكّل انطلاقة قوية لعمل المجلس، وترسّخ دوره في تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية وتعزيز التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.
وتوجّه العرب بالشكر إلى المسؤولين السوريين الذين استقبلوا الوفد، وفي مقدمهم الرئيس أحمد الشرع، ووزيرا الاقتصاد والسياحة، ورئيس هيئة الاستثمار، ورئيس الصندوق السيادي، مثمّناً حفاوة الاستقبال والاهتمام الكبير الذي أبدوه بتطوير مسار التعاون الاقتصادي بين لبنان وسوريا.
كما خصّ بالشكر رئيسة مجلس الأعمال السوري – اللبناني ليلى السمان، على الجهود الكبيرة التي بذلتها لإنجاح الزيارة بكل محطاتها وتفاصيلها، مؤكداً حرصه على إقامة تعاون راسخ ومستدام مع القطاع الخاص السوري، بالتنسيق والشراكة مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير.
وأشار إلى أن توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس رجال الأعمال اللبناني – السوري ونظيره السوري يشكّل محطة أساسية في مسار العلاقات بين الجانبين، ويفتح الباب أمام مرحلة واعدة من التعاون الاقتصادي.
وأكد العرب أن الاجتماعات التي عقدها الوفد أظهرت وجود فرص استثمارية واقتصادية واعدة في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن المسؤولين السوريين عبّروا عن رغبة واضحة في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص اللبناني. وقال "ما قمنا به ليس إلا البداية، وسنمضي قدماً، بالتعاون مع القطاع الخاص اللبناني، لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع سوريا، تحقيقاً لما دعا إليه الرئيس أحمد الشرع من الوصول إلى تكامل اقتصادي بين البلدين الشقيقين والجارين".
وأعلن العرب أن القطاع الخاص اللبناني سيكون على موعد مع ملتقى الأعمال اللبناني – السوري، الذي تم الاتفاق على تنظيمه في الأسبوع الأخير من شهر أيلول المقبل في دمشق، معتبراً أن هذا الحدث سيشكّل محطة مهمة لترجمة نتائج الزيارة إلى مشاريع وشراكات عملية، ومشدداً على أن البلدين يقفان أمام مرحلة واعدة من التعاون الاقتصادي بما يخدم مصالحهما المشتركة ومصلحة الشعبين الشقيقين.
أخبار دولية
بنتائج
الزيارة
دمشق:
اتفاق
التعاون
المجلس
اللبناني
السوري
تنمية
العلاقات
الإقتصادية
الثنائية
التالي
مصادر لرويترز: باكستان تتفاوض مع الكويت على اتفاقية دفاع موسعة
حكومة كردستان العراق تطالب إيران بوقف "الهجمات غير المبررة" على الإقليم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-04-27
شقير بحث مع سفير سري لانكا في سبل تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية
أخبار لبنان
2026-04-27
شقير بحث مع سفير سري لانكا في سبل تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية
0
أخبار لبنان
2026-06-17
وزير الاقتصاد بحث مع مجلس رجال الأعمال اللبنانيّ الكويتيّ سبل تنمية العلاقات الإقتصادية
أخبار لبنان
2026-06-17
وزير الاقتصاد بحث مع مجلس رجال الأعمال اللبنانيّ الكويتيّ سبل تنمية العلاقات الإقتصادية
0
أخبار لبنان
2026-06-26
الرئيس عون يشيد بدعم مجلس التعاون الخليجي للبنان ويؤكد التمسك بأفضل العلاقات مع الدول الخليجية
أخبار لبنان
2026-06-26
الرئيس عون يشيد بدعم مجلس التعاون الخليجي للبنان ويؤكد التمسك بأفضل العلاقات مع الدول الخليجية
0
أخبار لبنان
2026-07-14
مجلس الأعمال اللبناني–الكويتي يبحث مع السفير الشرجي تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي
أخبار لبنان
2026-07-14
مجلس الأعمال اللبناني–الكويتي يبحث مع السفير الشرجي تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:33
تحذير من تسونامي بعد الزلزال في جنوب المكسيك
أخبار دولية
11:33
تحذير من تسونامي بعد الزلزال في جنوب المكسيك
0
أخبار دولية
10:42
الجيش الأميركي: دمرنا برج مراقبة في ميناء إيراني
أخبار دولية
10:42
الجيش الأميركي: دمرنا برج مراقبة في ميناء إيراني
0
أخبار دولية
09:29
مصادر لرويترز: باكستان تتفاوض مع الكويت على اتفاقية دفاع موسعة
أخبار دولية
09:29
مصادر لرويترز: باكستان تتفاوض مع الكويت على اتفاقية دفاع موسعة
0
أخبار دولية
09:01
حكومة كردستان العراق تطالب إيران بوقف "الهجمات غير المبررة" على الإقليم
أخبار دولية
09:01
حكومة كردستان العراق تطالب إيران بوقف "الهجمات غير المبررة" على الإقليم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-07-14
بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوقعان معاهدة رسمية بشأن وضع منطقة جبل طارق
أخبار دولية
2026-07-14
بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوقعان معاهدة رسمية بشأن وضع منطقة جبل طارق
0
آخر الأخبار
2026-03-03
الجزيرة عن مصادر طبية: إصابة شخصين في هجوم استهدف مبنى وسط مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق
آخر الأخبار
2026-03-03
الجزيرة عن مصادر طبية: إصابة شخصين في هجوم استهدف مبنى وسط مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق
0
خبر عاجل
2026-03-07
تقرير إسرائيلي: ضابط لبناني اختطف سابقا قدم معلومات تخص الطيار رون آراد
خبر عاجل
2026-03-07
تقرير إسرائيلي: ضابط لبناني اختطف سابقا قدم معلومات تخص الطيار رون آراد
0
آخر الأخبار
2026-04-19
الوكالة الوطنية للإعلام: بلدة كونين في قضاء بنت جبيل تعرضت لقصف إسرائيلي حيث سجل سقوط عدد من القذائف
آخر الأخبار
2026-04-19
الوكالة الوطنية للإعلام: بلدة كونين في قضاء بنت جبيل تعرضت لقصف إسرائيلي حيث سجل سقوط عدد من القذائف
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:50
ترامب يتهم الصين بالقيام بأكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ
أخبار دولية
07:50
ترامب يتهم الصين بالقيام بأكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ
0
تقارير نشرة الاخبار
07:47
فياض: الهوة تتسع بين السلطة والمجتمع
تقارير نشرة الاخبار
07:47
فياض: الهوة تتسع بين السلطة والمجتمع
0
أخبار لبنان
06:37
البساط من النبطية: نعمل على تأمين مقومات الحياة في الجنوب بعد مسح الأضرار
أخبار لبنان
06:37
البساط من النبطية: نعمل على تأمين مقومات الحياة في الجنوب بعد مسح الأضرار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
الإدمان على فايسبوك وإنستغرام قد يكلّف ميتا أكثر من عشرة مليارات دولار
تقارير نشرة الاخبار
14:05
الإدمان على فايسبوك وإنستغرام قد يكلّف ميتا أكثر من عشرة مليارات دولار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
"الضوء والغبار"… عمل فنّي يستعيد الإنسان في سيرة القديس فرنسيس الأسيزي بعد 800 عام على وفاته
تقارير نشرة الاخبار
14:01
"الضوء والغبار"… عمل فنّي يستعيد الإنسان في سيرة القديس فرنسيس الأسيزي بعد 800 عام على وفاته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ليلة المتاحف تعود بحلّة أوسع... ووزير الثقافة يؤكد للـLBCI مشاركة أكثر 35 متحفا
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ليلة المتاحف تعود بحلّة أوسع... ووزير الثقافة يؤكد للـLBCI مشاركة أكثر 35 متحفا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
فقدان النصاب في الجلسة التشريعية المسائية... وهذا ما قاله وزير العدل للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51
فقدان النصاب في الجلسة التشريعية المسائية... وهذا ما قاله وزير العدل للـLBCI
0
رياضة
13:31
النجم الفرنسي كريستيان كاريمبو ضيف beirut sports festival
رياضة
13:31
النجم الفرنسي كريستيان كاريمبو ضيف beirut sports festival
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
سوريا تضبط شحنة أسلحة كانت مهربة من العراق إلى حزب الله...
تقارير نشرة الاخبار
13:16
سوريا تضبط شحنة أسلحة كانت مهربة من العراق إلى حزب الله...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:09
إرتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول
اقتصاد
02:09
إرتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول
2
أمن وقضاء
15:35
الأمن العام: تحرير عائلة سوريّة احتُجزت داخل أحد المباني في النبعة
أمن وقضاء
15:35
الأمن العام: تحرير عائلة سوريّة احتُجزت داخل أحد المباني في النبعة
3
أمن وقضاء
07:27
تدابير أمنية للجيش في مختلف المناطق... توقيف أحد مرتكبي أعمال الخطف ومطلوبين آخرين
أمن وقضاء
07:27
تدابير أمنية للجيش في مختلف المناطق... توقيف أحد مرتكبي أعمال الخطف ومطلوبين آخرين
4
خبر عاجل
04:30
وصول أول دفعة من المساعدات الإماراتية إلى لبنان عبر 29 شاحنة لدعم المتضررين
خبر عاجل
04:30
وصول أول دفعة من المساعدات الإماراتية إلى لبنان عبر 29 شاحنة لدعم المتضررين
5
اقتصاد
10:54
"الاقتصاد": محضر ضبط بحق أحد المقاهي ببيروت لتسجيل مخالفات جسيمة في التسعير وإحالة الملف إلى النيابة العامة المالية
اقتصاد
10:54
"الاقتصاد": محضر ضبط بحق أحد المقاهي ببيروت لتسجيل مخالفات جسيمة في التسعير وإحالة الملف إلى النيابة العامة المالية
6
أخبار لبنان
09:04
علي حسن خليل: جعجع لا يزال يصر على اعتماد الأسلوب نفسه... "الخطاب شيء والممارسة شيء آخر"
أخبار لبنان
09:04
علي حسن خليل: جعجع لا يزال يصر على اعتماد الأسلوب نفسه... "الخطاب شيء والممارسة شيء آخر"
7
اسرار
23:38
أسرار الصحف 17-7-2026
اسرار
23:38
أسرار الصحف 17-7-2026
8
تقارير نشرة الاخبار
13:51
فقدان النصاب في الجلسة التشريعية المسائية... وهذا ما قاله وزير العدل للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51
فقدان النصاب في الجلسة التشريعية المسائية... وهذا ما قاله وزير العدل للـLBCI
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More