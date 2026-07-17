مصادر لرويترز: باكستان تتفاوض مع الكويت على اتفاقية دفاع موسعة

أفادت خمسة مصادر مطلعة بأن باكستان تتفاوض مع الكويت على اتفاقية دفاع موسعة مقابل التعاون في مجال الطاقة والاستثمار.



وأكدت كل المصادر أن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى، لكن أحد المصادر قال إن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران ربما يعقدها.

