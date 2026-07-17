الحرس الثوري الإيراني استهدف سفينة ترفع علم تايلاند في مضيق هرمز

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن مصدر مطلع قوله إن سفينة ترفع علم تايلاند تعرضت للاستهداف في مضيق هرمز اليوم، بعد أن تجاهلت تحذيرات وحاولت المرور من المضيق من دون الحصول على إذن من البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.



وذكر المصدر أن البحرية التابعة للحرس الثوري واجهت السفينة واستهدفتها.