واشنطن تعلن عن اتفاق عراقي - سوري لإصلاح خط أنابيب نفط يربط البلدين

رحبت الولايات المتحدة باتفاق بين العراق وسوريا لتجديد خط الأنابيب الرابط بين البلدين والمغلق منذ عقود، ما سيسهل نقل النفط، في ظل تجدد الحرب بين إيران وواشنطن.وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن "الولايات المتحدة ترحب بنية الحكومتين العراقية والسورية المضي قدما في إعادة تأهيل وإصلاح خط أنابيب النفط الرابط بين العراق وسوريا، وهو مشروع بنية تحتية ذو أولوية وأهمية استراتيجية على المستويين الثنائي والإقليمي".وأضافت: "يمثل إعلان اليوم محطة مهمة للمنطقة وللعلاقات بين سوريا والعراق".ويهدف خط الأنابيب إلى نقل النفط العراقي نحو البحر الأبيض المتوسط لتصديره.وأشارت الولايات المتحدة إلى أنها تقود تحالفا دوليا لتولي الجوانب الفنية والمالية للمشروع الذي ستكون له "قدرة نقل أولية تبلغ مليوني برميل من النفط الخام يوميا".