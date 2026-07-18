الحرس الثوري الإيراني يعلن انفجار ناقلتي نفط بعد اصطدامهما بألغام في مضيق هرمز... والجيش الأميركي ينفي

أعلن الحرس الثوري الإيراني انفجار ناقلتي نفط واشتعال النيران فيهما بعد اصطدامهما بألغام أثناء عبورهما مسارا جنوب مضيق هرمز، وهو ادعاء نفاه الجيش الأميركي.



وأفاد بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن الحرس الثوري بأن "ناقلتي نفط كانتا تحاولان عبور حقل ألغام جنوب مضيق هرمز بعد وقوعهما ضحية خداع وتضليل من أجهزة الاستخبارات الأميركية، انفجرتا واشتعلت فيهما النيران"، من دون تحديد جنسية السفينتين.



وقال البيان: "حفاظا على سفنهم والأهم من ذلك على أرواحهم، ينبغي على البحارة ألا ينخدعوا ويدخلوا المسار الملغم".



وأصدرت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" نفيا مقتضبا، حيث قالت عبر منصة اكس إنه "على غرار معظم مزاعم الحرس الثوري، فإن هذا الادعاء عار من الصحة".