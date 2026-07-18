الحرس الثوري الإيراني يقول إنه "أوقف" أربع سفن حاولت عبور مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استخدم صواريخ وطائرات مسيرة لإيقاف أربع سفن حاولت عبور مضيق هرمز الذي أعلنت طهران إغلاقه أمام الملاحة.



وقال بيان للحرس الثوري نقله التلفزيون الإيراني الرسمي عبر تطبيق تليغرام: "خلال الساعات القليلة الماضية، حاولت أربع سفن، في انتهاك لأوامر الحرس الثوري وبدعم من جيش العدو الأميركي، عبور مضيق هرمز، إلا أن عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيّرة أوقفتها في مواقعها".

