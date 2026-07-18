ترامب: طلبت من شقيقة ليندسي غراهام الترشح لمجلس الشيوخ الأميركي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه طلب من دارلين غراهام، شقيقة السناتور الراحل ليندسي غراهام، الترشح لمجلس الشيوخ الأميركي في الانتخابات التمهيدية الخاصة للحزب الجمهوري في ولاية ساوث كارولاينا والمقرر إجراؤها في 11 آب.



وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشال: "آمل أن تقدم دارلين على تلك الخطوة، فلن يكون هناك من هو أفضل منها لتكريم إرث شقيقها الحبيب لينزي"، مشيرا الى أنها ستحظى بتأييده.



وقال مكتب ليندسي غراهام في مطلع الأسبوع الماضي إن السناتور توفى في وقت متأخر من مساء السبت إثر إصابته بمرض في القلب ناجم عن تصلب الشرايين. وكان ليندسي في وقت من الأوقات من أشد منتقدي ترامب ثم أصبح أحد أقوى حلفائه.



وكان هنري مكماستر، حاكم ولاية ساوث كارولاينا الذي ينتمي للحزب الجمهوري، عين شقيقة السناتور الراحل يوم الاثنين لشغل مقعده الشاغر في مجلس الشيوخ حتى الأسبوع الأول من كانون الثاني.



وسيقام حفل تأبين السناتور الأميركي الراحل في 28 تموز في واشنطن وفي 29 من الشهر ذاته في ساوث كارولاينا.