الجيش الأردني: دفاعاتنا الجوية أسقطت 10 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة

أعلن الجيش الاردني في بيان، أن دفاعاته الجوية أسقطت عشرة صواريخ إيرانية كانت تستهدف المملكة، من دون وقوع اصابات أو أضرار مادية.



ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله إن "منظومات الدفاع الجوي تصدّت، فجر اليوم السبت، لعشرة صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني وكانت تستهدف أراضي المملكة، وجرى اعتراضها وإسقاطها"، مؤكدا أن "عملية الاعتراض والإسقاط لم ينتج عنها أي إصابات بشرية أو أضرار مادية".