زلزال بقوة خمس درجات يضرب جنوب شرق تركيا

ضرب زلزال بقوة خمس درجات صباح السبت عددا من محافظات جنوب شرق تركيا، على ما أعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية في بيان، لكنه لم يتسبب بأضرار أو خسائر بشرية.



وأشار بيان الهيئة إلى "عدم الإبلاغ عن أي وضع سلبي بعد الزلزال الذي كان بقوة خمس درجات ووقع عند الساعة 06,20 (04,20 ت غ) في قضاء بطّال غازي في محافظة مالاطيا، وشعر به سكان محافظات مالاطيا وإيلازِغ وأديامان وتونجلي وشانلي أورفا". وأضاف "فرقنا تواصل عملها ميدانيا".



وقال وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي مراد كوروم "لم نرصد أي تطورات سلبية، لكننا نقيّم كل البلاغات".



وفي العام 2023، ضرب زلزال مدمر جنوب شرق تركيا وأسفر عن مقتل أكثر من 53 ألف شخص وتدمير عدد من المدن في المنطقة.