الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مواقع في البحرين والكويت

ذكرت وسائل إعلام رسمية نقلا عن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف موقعا لتجمع طائرات حربية أميركية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية ومركزا استخباراتيا في البحرين.



وأفادت أيضا بأنه استهدف رصيفا للتزود بالوقود للبحرية الأميركية في ميناء الأحمدي ومركزا أميركيا للإشارات والاتصالات في الكويت.