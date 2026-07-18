الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحاديث مع ريكاردو كرم
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقتل سبعة أشخاص وإصابة 24 آخرين في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على مركز لوجستي لشركة روسية

أخبار دولية
2026-07-18 | 07:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقتل سبعة أشخاص وإصابة 24 آخرين في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على مركز لوجستي لشركة روسية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مقتل سبعة أشخاص وإصابة 24 آخرين في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على مركز لوجستي لشركة روسية

قتل سبعة أشخاص وأصيب 24 آخرون في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف مركزا لوجستيا تابعا لأكبر شركة روسية للبيع بالتجزئة عبر الانترنت، في بلدة صغيرة غرب روسيا. 
     
وكتب يفغيني بيرفيشوف، حاكم منطقة تامبوف، على تطبيق تليغرام: "قُتل سبعة من عمال المناوبة الليلية عندما استهدفت طائرات مسيرة معادية مركزا لوجستيا تابعا لشركة وايلدبيريز، عملاق الخدمات اللوجستية المحلي".
     
وأفاد بأن الهجوم الذي وقع في كوتوفسك، أسفر أيضا عن إصابة 24 شخصا.
          
وأشار الحاكم إلى إخماد حريق اندلع في المستودع المتضرر، لكن رجال الإطفاء لا يزالون في موقع الحادث. 
     
كذلك، أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية اليوم، إطلاق أكثر من 370 طائرة مسيرة خلال الليل باتجاه منطقة موسكو، مشيرا الى أن "معظمها" قد تم إسقاطه بواسطة الدفاعات الجوية.
     
وقال سيرغي سوبيانين على تطبيق تليغرام: "تم تدمير 64 طائرة مسيرة معادية أثناء اقترابها من موسكو نفسها".

أخبار دولية

روسيا

هجوم

طائرات مسيرة أوكرانية

مركز لوجستي

شركة روسية

LBCI التالي
زلزال بقوة خمس درجات يضرب جنوب شرق تركيا
الجيش الأردني: دفاعاتنا الجوية أسقطت 10 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-07-16

الرئيس الأوكرانيّ: مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في كييف جراء الهجوم الصاروخيّ الروسيّ الليلة الماضية

LBCI
أخبار دولية
2026-06-12

مسؤول: مقتل شخصين وإصابة 10 في هجوم أوكراني على بريانسك الروسية

LBCI
أخبار دولية
2026-07-11

هجوم صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية كييف يسفر عن إصابة ستة أشخاص

LBCI
أخبار دولية
2026-05-06

مقتل 5 أشخاص في هجوم بمسيّرات أوكرانية في شبه جزيرة القرم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:30

اندلاع حريق في محطة كهرباء بالكويت عقب هجوم إيراني

LBCI
أخبار دولية
07:55

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مواقع في البحرين والكويت

LBCI
أخبار دولية
07:45

زلزال بقوة خمس درجات يضرب جنوب شرق تركيا

LBCI
أخبار دولية
07:02

الجيش الأردني: دفاعاتنا الجوية أسقطت 10 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-02-21

صربيا توصي رعاياها بمغادرة إيران "بأسرع وقت ممكن"

LBCI
حال الطقس
2026-07-14

لا موجات حرّ في المدى القريب... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

LBCI
أخبار دولية
2026-06-26

البابا يدعو إلى "حلّ النزاعات كبشر وليس كوحوش"

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-13

الرئيس الإيراني: الحرب فشلت في تحقيق أهدافها رغم اغتيال القادة والعلماء النوويين والهجمات على البنية التحتية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:51

ميسي ويامال… حمّمه طفلًا وواجهه بطلًا

LBCI
رياضة
19:47

بطل عالمي في الكباش ضيف اليوم في Beirut Sports Festival

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:41

آبل تتهم OpenAI بالسرقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:41

ليلة المتاحف تجمع أكثر من 40 ألف زائر حول فنّ لبنان وذاكرته

LBCI
أخبار دولية
19:33

رئيس الحكومة العراقي يشارك في مؤتمر للأعمال بواشنطن... براك: ما نشهده اليوم إعادة تموضع منظومة الأمن والشراكات الاستراتيجية بالمنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:28

الإشتباك الأميركي - الإيراني مستمر... إليكم آخر المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:24

عدم رضى إيراني عن سياسة الحكومة العراقية الجديدة... فكيف تجلّى ذلك؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:22

تهريب السلاح من العراق جزء من الصورة السياسية للمنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:20

لماذا طار الإجتماع الأمني اللبناني-الإسرائيلي-الأميركي الإفتراضي؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
18:36

كشف ملابسات سرقة 10,000 دولار أميركي من غرفة ناطور في أحد فنادق بيروت... وتوقيف الفاعل

LBCI
أمن وقضاء
13:27

تدابير أمنية للجيش في مختلف المناطق... توقيف أحد مرتكبي أعمال الخطف ومطلوبين آخرين

LBCI
اقتصاد
16:54

"الاقتصاد": محضر ضبط بحق أحد المقاهي ببيروت لتسجيل مخالفات جسيمة في التسعير وإحالة الملف إلى النيابة العامة المالية

LBCI
خبر عاجل
10:30

وصول أول دفعة من المساعدات الإماراتية إلى لبنان عبر 29 شاحنة لدعم المتضررين

LBCI
أخبار لبنان
15:04

علي حسن خليل: جعجع لا يزال يصر على اعتماد الأسلوب نفسه... "الخطاب شيء والممارسة شيء آخر"

LBCI
فنّ
13:01

وائل كفوري يواصل مفاجآته... يستعد لإطلاق جديده "ما في غيرا" بعد نجاح "شو مشتقلي" و"سارقلي عمري" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
17:02

وزير الثقافة: 40 ألف لبناني لبّوا أمس دعوتنا لزيارة نحو ثلاثين متحفا

LBCI
اسرار
05:33

أسرار الصحف 18-7-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More