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مقتل سبعة أشخاص وإصابة 24 آخرين في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على مركز لوجستي لشركة روسية
أخبار دولية
2026-07-18 | 07:08
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مقتل سبعة أشخاص وإصابة 24 آخرين في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على مركز لوجستي لشركة روسية
قتل سبعة أشخاص وأصيب 24 آخرون في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف مركزا لوجستيا تابعا لأكبر شركة روسية للبيع بالتجزئة عبر الانترنت، في بلدة صغيرة غرب روسيا.
وكتب يفغيني بيرفيشوف، حاكم منطقة تامبوف، على تطبيق تليغرام: "قُتل سبعة من عمال المناوبة الليلية عندما استهدفت طائرات مسيرة معادية مركزا لوجستيا تابعا لشركة وايلدبيريز، عملاق الخدمات اللوجستية المحلي".
وأفاد بأن الهجوم الذي وقع في كوتوفسك، أسفر أيضا عن إصابة 24 شخصا.
وأشار الحاكم إلى إخماد حريق اندلع في المستودع المتضرر، لكن رجال الإطفاء لا يزالون في موقع الحادث.
كذلك، أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية اليوم، إطلاق أكثر من 370 طائرة مسيرة خلال الليل باتجاه منطقة موسكو، مشيرا الى أن "معظمها" قد تم إسقاطه بواسطة الدفاعات الجوية.
وقال سيرغي سوبيانين على تطبيق تليغرام: "تم تدمير 64 طائرة مسيرة معادية أثناء اقترابها من موسكو نفسها".
أخبار دولية
روسيا
هجوم
طائرات مسيرة أوكرانية
مركز لوجستي
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