مقتل عشرة أشخاص بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على غزة

أفاد الدفاع المدني في غزة ومستشفى عن مقتل 10 أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال ووالداهم، في غارات إسرائيلية على مختلف أنحاء القطاع الفلسطيني.



وتتبادل حماس وإسرائيل الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار المُعلن في تشرين الأول بعد عامين على اندلاع الحرب اثر هجوم غير مسبوق نفّذته الحركة ضد الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول 2023.



وتواصل إسرائيل عمليات القصف الجوي والمدفعي بشكل شبه منتظم في القطاع الذي تحتلّ أكثر من 60% من مساحته، ما يسفر عن قتلى وجرحى ومزيد من الدمار، في ظل أزمة إنسانية حادة.



وقُتلت عائلة مكوّنة من خمسة أفراد - ثلاثة أطفال ووالداهم - عندما استهدفت غارة إسرائيلية شقة سكنية في شمال غرب مدينة غزة، وفقا للدفاع المدني.



وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس، إنّ "الفرد الوحيد الناجي من العائلة هو طفل لم يكن داخل المنزل لدى وقوع الهجوم".



وأكد مستشفى الشفاء استقبال الجثث الخمس.



من جانبها، أفادت المتحدثة باللغة العربية باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بأنّ الغارة استهدفت حركة حماس.



وأضافت أنّ الجيش لا يزال يقيّم النتائج.



وقال موسى العماوي وهو من سكان غزة، إن الغارة وقعت من دون سابق إنذار.