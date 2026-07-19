إيران تقول إنها عطلت سفينتين كانتا تحاولان عبور مضيق هرمز

أفاد الحرس الثوري الإيراني بأنه اعترض سفنا كانت تحاول عبور مضيق هرمز من دون إذن، وذلك في ظل تصاعد الاشتباك بين واشنطن وطهران بهدف السيطرة عليه.وقال الحرس الثوري في بيان: "حاولت أربع سفن، (...) بدعم من إرهابيين أميركيين، عبور مضيق هرمز متجاهلة التحذيرات"، مضيفا أن اثنتين من هذه السفن أصيبتا بحيث ما عادتا قادرتين على الحركة، فيما تراجعت السفينتان الأخريان.