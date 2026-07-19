وكالة نقلا عن المتحدث باسم الحكومة: الأردن لم يصدر أي أمر إخلاء لمطار أو ميناء العقبة

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الرسمية نقلا عن محمد المومني وزير الاتصال الحكومي والمتحدث الرسمي باسم الحكومة في الأردن أن السلطات المعنية لم تصدر أي قرارات بإخلاء في مطار العقبة أو الميناء.وأضاف أن الجهات الأردنية المختصة لم ترصد أي تهديدات محتملة خلال الساعات الماضية.وذكرت السفارة الأميركية في عمّان في وقت سابق أنه تم إخلاء الميناء والمطار الدولي في العقبة بسبب "تهديد محدد وموثوق"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.