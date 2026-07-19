قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار

في قطاع غزة، الذي لم يشهد وقفًا فعليًا لإطلاق النار، شيّع أهالي دير البلح عشرة فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، قُتلوا جراء غارات وقصف إسرائيلي، في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول 2025.وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بأن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل فلسطينية وإصابة عدد من الأشخاص.وفي وقت سابق، قُتل خمسة فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا غرب مدينة غزة، وفق مصادر ميدانية.