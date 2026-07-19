الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
33
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
33
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار
أخبار دولية
2026-07-19 | 06:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار
0
min
قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار
في قطاع غزة، الذي لم يشهد وقفًا فعليًا لإطلاق النار، شيّع أهالي دير البلح عشرة فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، قُتلوا جراء غارات وقصف إسرائيلي، في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول 2025.
وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بأن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل فلسطينية وإصابة عدد من الأشخاص.
وفي وقت سابق، قُتل خمسة فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا غرب مدينة غزة، وفق مصادر ميدانية.
أخبار دولية
وجرحى
غارات
إسرائيلية
سريان
اتفاق
إطلاق
النار
التالي
إيران تتهم الولايات المتحدة بقصف محطة نووية قيد الإنشاء
وكالة نقلا عن المتحدث باسم الحكومة: الأردن لم يصدر أي أمر إخلاء لمطار أو ميناء العقبة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-05-28
حماس: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يواجه خطر الانهيار نتيجة جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة
آخر الأخبار
2026-05-28
حماس: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يواجه خطر الانهيار نتيجة جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة
0
خبر عاجل
2026-05-15
المنسق الأممي للشؤون الإنسانية بلبنان: المدنيون يتكبدون حصيلة متزايدة بسبب غارات إسرائيل رغم وقف إطلاق النار
خبر عاجل
2026-05-15
المنسق الأممي للشؤون الإنسانية بلبنان: المدنيون يتكبدون حصيلة متزايدة بسبب غارات إسرائيل رغم وقف إطلاق النار
0
أخبار دولية
2026-06-19
اليونيسف: وقف إطلاق النار المعلن في غزة "وهم قاتل" للأطفال
أخبار دولية
2026-06-19
اليونيسف: وقف إطلاق النار المعلن في غزة "وهم قاتل" للأطفال
0
آخر الأخبار
2026-05-28
الجيش الإسرائيلي: القضاء على نحو 800 عنصر من حزب الله منذ سريان وقف إطلاق النار
آخر الأخبار
2026-05-28
الجيش الإسرائيلي: القضاء على نحو 800 عنصر من حزب الله منذ سريان وقف إطلاق النار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:49
الكويت: حريق اندلع في محطة للكهرباء والمياه بعد تعرضها لضربة ثانية في يومين
أخبار دولية
07:49
الكويت: حريق اندلع في محطة للكهرباء والمياه بعد تعرضها لضربة ثانية في يومين
0
أخبار دولية
07:11
إيران تتهم الولايات المتحدة بقصف محطة نووية قيد الإنشاء
أخبار دولية
07:11
إيران تتهم الولايات المتحدة بقصف محطة نووية قيد الإنشاء
0
أخبار دولية
06:56
وكالة نقلا عن المتحدث باسم الحكومة: الأردن لم يصدر أي أمر إخلاء لمطار أو ميناء العقبة
أخبار دولية
06:56
وكالة نقلا عن المتحدث باسم الحكومة: الأردن لم يصدر أي أمر إخلاء لمطار أو ميناء العقبة
0
أخبار دولية
06:37
إيران تقول إنها عطلت سفينتين كانتا تحاولان عبور مضيق هرمز
أخبار دولية
06:37
إيران تقول إنها عطلت سفينتين كانتا تحاولان عبور مضيق هرمز
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
02:31
الجيش الكويتي: اعتراض هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية
خبر عاجل
02:31
الجيش الكويتي: اعتراض هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية
0
آخر الأخبار
2026-06-18
الوكالة الوطنية: غارة على بلدة حداثا
آخر الأخبار
2026-06-18
الوكالة الوطنية: غارة على بلدة حداثا
0
أمن وقضاء
2026-07-05
بلدية بيروت: إزالة التعديات وفتح الطريق في صبرا ضمن حملة لحماية السلامة العامة
أمن وقضاء
2026-07-05
بلدية بيروت: إزالة التعديات وفتح الطريق في صبرا ضمن حملة لحماية السلامة العامة
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-23
في الدكوانة حريق كبير شبّ في كابلات كهربائية وهذا ما في التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-23
في الدكوانة حريق كبير شبّ في كابلات كهربائية وهذا ما في التفاصيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:47
عون إلى البيت الأبيض في أول زيارة منذ انتخابه: نزع سلاح حزب الله والانسحاب الإسرائيلي على رأس المباحثات مع ترامب
تقارير نشرة الاخبار
07:47
عون إلى البيت الأبيض في أول زيارة منذ انتخابه: نزع سلاح حزب الله والانسحاب الإسرائيلي على رأس المباحثات مع ترامب
0
أخبار دولية
06:57
قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار
أخبار دولية
06:57
قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار
0
أخبار لبنان
06:36
الراعي: تنفيذ اتفاق الإطار وتثبيت الأمن أولوية والحياد الفاعل يعزّز وحدة لبنان
أخبار لبنان
06:36
الراعي: تنفيذ اتفاق الإطار وتثبيت الأمن أولوية والحياد الفاعل يعزّز وحدة لبنان
0
أخبار لبنان
03:09
فياض: السلطة شرعنت ذرائع العدو وكرّست الاحتلال والمقاومة لن تُترك وحيدة في مواجهة أي تصعيد
أخبار لبنان
03:09
فياض: السلطة شرعنت ذرائع العدو وكرّست الاحتلال والمقاومة لن تُترك وحيدة في مواجهة أي تصعيد
0
أخبار دولية
14:16
خامنئي: نقض مذكرة التفاهم أثبت مجدداً أن توقيع الرئيس الأميركي لا قيمة له
أخبار دولية
14:16
خامنئي: نقض مذكرة التفاهم أثبت مجدداً أن توقيع الرئيس الأميركي لا قيمة له
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
قطار الشرق الأوسط انطلق… ولبنان ما زال في المحطة
تقارير نشرة الاخبار
13:59
قطار الشرق الأوسط انطلق… ولبنان ما زال في المحطة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
من سماء أوكرانيا إلى أرضها: الروبوتات تدخل الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:55
من سماء أوكرانيا إلى أرضها: الروبوتات تدخل الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الملف اللبناني على طاولة واشنطن... ماذا يحمل لقاء عون مع المسؤولين الأميركيين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الملف اللبناني على طاولة واشنطن... ماذا يحمل لقاء عون مع المسؤولين الأميركيين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
لقاء ترامب عون: العين على مفاجأة المكتب البيضاوي
تقارير نشرة الاخبار
13:41
لقاء ترامب عون: العين على مفاجأة المكتب البيضاوي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
04:35
كتل حارة الاسبوع المقبل... والحرارة فوق المعدلات
حال الطقس
04:35
كتل حارة الاسبوع المقبل... والحرارة فوق المعدلات
2
أخبار لبنان
16:08
الرئيس عون واللبنانية الاولى وصلا الى واشنطن وغدا يبدأ لقاءاته باجتماع مع الوزير روبيو والثلثاء مع الرئيس ترامب
أخبار لبنان
16:08
الرئيس عون واللبنانية الاولى وصلا الى واشنطن وغدا يبدأ لقاءاته باجتماع مع الوزير روبيو والثلثاء مع الرئيس ترامب
3
أخبار لبنان
10:42
معلومات للـLBCI: التواصل مستمر لتنفيذ المناطق التجريبية... وانسحاب إسرائيلي مرتقب
أخبار لبنان
10:42
معلومات للـLBCI: التواصل مستمر لتنفيذ المناطق التجريبية... وانسحاب إسرائيلي مرتقب
4
خبر عاجل
13:23
الجيش الأميركي: مقتل جنديين أميركيين في الأردن خلال عملية عسكرية في 17 تموز وجندي ثالث لا يزال في عداد المفقودين
خبر عاجل
13:23
الجيش الأميركي: مقتل جنديين أميركيين في الأردن خلال عملية عسكرية في 17 تموز وجندي ثالث لا يزال في عداد المفقودين
5
أمن وقضاء
12:51
قوى الأمن: تحويل السير في كفرسلوان تزامنًا مع إقامة سباق الدفع الرباعي
أمن وقضاء
12:51
قوى الأمن: تحويل السير في كفرسلوان تزامنًا مع إقامة سباق الدفع الرباعي
6
صحف اليوم
13:14
مصدر طرابلسي: اختيار طرابلس واسم شادي المولوي ليس بريئًا ويستهدف استقرار الشمال (أخبار اليوم)
صحف اليوم
13:14
مصدر طرابلسي: اختيار طرابلس واسم شادي المولوي ليس بريئًا ويستهدف استقرار الشمال (أخبار اليوم)
7
تقارير نشرة الاخبار
13:41
لقاء ترامب عون: العين على مفاجأة المكتب البيضاوي
تقارير نشرة الاخبار
13:41
لقاء ترامب عون: العين على مفاجأة المكتب البيضاوي
8
خبر عاجل
11:59
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة حاريص في قضاء بنت جبيل مع ورود معلومات أولية عن إصابات بالتزامن مع إلقاء مسيّرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين على حي المشاع بين بلدتي مجدل زون والمنصوري في قضاء صور
خبر عاجل
11:59
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة حاريص في قضاء بنت جبيل مع ورود معلومات أولية عن إصابات بالتزامن مع إلقاء مسيّرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين على حي المشاع بين بلدتي مجدل زون والمنصوري في قضاء صور
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More