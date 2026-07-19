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إيران تتهم الولايات المتحدة بقصف محطة نووية قيد الإنشاء

أخبار دولية
2026-07-19 | 07:11
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إيران تتهم الولايات المتحدة بقصف محطة نووية قيد الإنشاء
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إيران تتهم الولايات المتحدة بقصف محطة نووية قيد الإنشاء

اتهمت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية الولايات المتحدة بأنها هاجمت محطة نووية قيد الإنشاء في جنوب غرب البلاد.
     
وقالت المنظمة في بيان نقله التلفزيون الرسمي الإيراني إن القوات الأميركية: "في عمل عدواني ووحشي يتنافى والقانون الدولي، هاجمت محطة دارخوين النووية التي لا تزال قيد الإنشاء (...) بعدد من المقذوفات الأحد".

أخبار دولية

الولايات

المتحدة

نووية

الإنشاء

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