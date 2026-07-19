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الكويت: حريق اندلع في محطة للكهرباء والمياه بعد تعرضها لضربة ثانية في يومين
أخبار دولية
2026-07-19 | 07:49
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الكويت: حريق اندلع في محطة للكهرباء والمياه بعد تعرضها لضربة ثانية في يومين
أعلنت السلطات الكويتية أن محطة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه تعرضت لقصف للمرة الثانية في يومين، ما أسفر عن اندلاع حريق في بعض مرافقها، وذلك بعدما أعلن الجيش أنه يتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة.
وجاء في بيان نشرته وزارة الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة على منصة أكس بُعيد ظهر الأحد: "نتيجة للعدوان الإيراني الآثم (...) تعرضت محطة القوى الكهربائية وتقطير المياه، وللمرة الثانية خلال يومين، لهجوم أدى إلى اندلاع حريق في بعض مرافق المحطة".
ويأتي ذلك بعدما أعلنت الكويت الجمعة والسبت تعرضها لقصف أصاب محطتين لتوليد الكهرباء وموقعا في القطاع النفطي، وهو ما وصفه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي بـ"جرائم حرب".
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