الجيش الإسرائيلي: القوات الإسرائيلية والأردنية تعترض صاروخا أطلق من إيران باتجاه مدينة العقبة

أفاد الجيش الإسرائيلي وكالة فرانس برس بأن القوات الإسرائيلية والأردنية اعترضت، صاروخا أطلق من إيران باتجاه مدينة العقبة الساحلية.



وردا على استفسار فرانس برس عقب ورود أنباء عن سماع دوي انفجارات قرب مدينة إيلات في جنوب إسرائيل، قالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن "القوات الإسرائيلية والأردنية اعترضت صاروخا".