5 قتلى في زلزال بقوة 5,1 درجات في البيرو

قتل خمسة أشخاص على الأقل جراء زلزال بقوة 5,1 درجات ضرب منطقة الأنديز في البيرو، بحسب مصادر رسمية الأحد.



وأسفر الزلزال الذي وقع ليل السبت، عن إصابة 21 شخصا، وهزّ بلدة تشونغوس باخو الواقعة على مسافة نحو 300 كيلومتر شرق ليما، بحسب معهد الجيوفيزياء في البيرو. وأوضح المعهد أن مركز الزلزال كان على عمق 24 كيلومترا.