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اسرائيل تتوعّد بالرد "بكامل قوتها" على أي هجوم تشنه إيران

أخبار دولية
2026-07-19 | 10:30
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اسرائيل تتوعّد بالرد &quot;بكامل قوتها&quot; على أي هجوم تشنه إيران
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اسرائيل تتوعّد بالرد "بكامل قوتها" على أي هجوم تشنه إيران

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي الأحد، بأن ترد بلاده بقوة على أي هجوم إيراني، وذلك بعدما اعترضت القوات الإسرائيلية والأردنية صاروخا إيرانيا أُطلق باتجاه مدينة العقبة الأردنية. 
     
وقال يسرائيل كاتس خلال زيارته مركزا تابعا لهيئة الاسعاف "إذا أطلقت إيران صواريخ باتجاه إسرائيل، فسنرد عليها بكامل قوتنا"، مضيفا "إذا غيّرت الولايات المتحدة سياستها، وهو أمر وارد، فنحن على أهبة الاستعداد للتحرك، سواء دفاعيا أو هجوميا" ضد إيران.

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