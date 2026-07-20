السفارة الأميركية في البحرين: إيران قد تستهدف مواقع في وسط المنامة

أعلنت السفارة الأميركية في البحرين، أنها حصلت على معلومات تشير إلى أن إيران قد تسعى إلى استهداف مواقع غير محددة في وسط المنامة.



وحثت السفارة الأميركيين المقيمين في البحرين على توخي الحذر.