ترامب: ضربنا إيران بقوة شديدة مجددا الليلة تكريما للجنود الأميركيين الذين قتلوا

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن أحدث الضربات العسكرية التي توجه لإيران تنفذ تكريما للجنود الأميركيين الذين قتلوا في الأيام الأخيرة.



وقال ترامب للصحافيين لدى عودته إلى واشنطن عقب حضوره نهائي كأس العالم في كرة القدم: "ضربناهم بقوة شديدة مجددا الليلة، وفعلنا ذلك تكريما للوطنيين العظماء، الثلاثة على الأرجح، هم على الأرجح ثلاثة"، مشيرا إلى أن هؤلاء الجنود قتلوا لكي "لا تتمكن إيران من امتلاك سلاح نووي".