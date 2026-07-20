وكالة إرنا: الحرس الثوري الإيراني يعلن شن هجوم على "مركز قيادة للعدو" في سوريا

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شن هجوما على "مركز قيادة للعدو" في منطقة التنف السورية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".



وأفادت "إرنا" على تليغرام بأن الحرس الثوري نفذ "هجوما مباغتا على مركز قيادة العمليات الخاصة للعدو في منطقة التنف السورية، انتقاما لدماء الجنود الذين قتلوا في مدينة إيرانشهر" في جنوب شرق إيران.



ومساء الأحد، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بتشييع جثامين ثلاثة جنود قُتلوا في هجوم أميركي على ثكنة عسكرية في بمبور في إيرانشهر.



وكان الحرس الثوري قد إدعى الجمعة أيضا مهاجمته قاعدة التنف التي أعلن الجيش الأميركي في شباط الماضي الانسحاب منها وتسليمها للجيش السوري.



لكن مصدرا عسكريا سوريا نفى لوكالة فرانس برس تعرّض القاعدة الواقعة عند مثلث الحدود العراقية الأردنية السورية لأي قصف.