روبيو يعتبر أن إيران تستخدم مضيق هرمز كورقة مساومة ويدعو الدول الأخرى الى التدخل

رأى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن إيران تستخدم مضيق هرمز ورقة مساومة في النزاع الدائر في الشرق الأوسط، معتبرا أن على الدول الأخرى تكثيف الضغوط عليها لحماية حركة الملاحة العالمية.



وقال روبيو للصحافيين قبيل توجهه إلى الفيليبين لحضور اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان): "من الواضح أن إيران، على الأقل بعض الاشخاص هناك، يريدون السيطرة على المضيق واستخدام ذلك وسيلة ضغط على العالم".



وأضاف: "الولايات المتحدة ستواصل القيام بما يلزم لحماية حركة الشحن العالمية، لكن يتعين على الدول الأخرى أن تبدأ بتكثيف جهودها وتأمين، سواء المعدات أو الدعم المالي، للمساعدة في تحمل هذا العبء".



وعندما سُئل إن كان لا يزال هناك مخرج دبلوماسي لهذا النزاع، أجاب روبيو: "أعتقد أننا منفتحون دائما على الدبلوماسية. لكن يجب أن تكون حقيقية. يجب أن تكون صفقة هم على استعداد للتقيد بها".



وشدد روبيو على أنه "لا يمكن أن تظل مذكرة التفاهم سارية المفعول إذا كانوا ينتهكون بنودها".



وأكد أن "الولايات المتحدة تظل دائما منفتحة على حل دبلوماسي". وقال: "حاولنا مرات عدة مع إيران، وسنواصل المحاولة".