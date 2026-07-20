رئيس بلدية موسكو: أكثر من 400 طائرة مسيرة أُطلقت باتجاه منطقة العاصمة الروسية جرى "تحييد" معظمها

أعلن رئيس بلدية موسكو أن أكثر من 400 طائرة مسيّرة أُطلقت باتجاه منطقة العاصمة الروسية خلال الليل، مشيرا الى أنه تم اعتراض معظمها.



وكتب سيرغي سوبيانين على منصة "ماكس" المدعومة من الدولة: "من الساعة 8,30 مساء (17,30 ت غ) وحتى الساعة 5,00 صباحا، حلقت أكثر من 400 طائرة مسيرة معادية باتجاه منطقة موسكو. جرى تحييد معظمها بواسطة قوات الدفاع الجوي عند مسافات بعيدة، و85 طائرة مسيرة تم تدميرها أثناء اقترابها من موسكو".