أسعار النفط تقفز مع تصاعد الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط

قفزت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمئة في المعاملات الآسيوية المبكرة وتجاوز خام برنت 90 دولارا للبرميل، مع تصاعد الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط مما عرقل شحنات الطاقة المارة عبر مضيق هرمز.



وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 2.75 دولارا أو 3.12 بالمئة إلى 90.85 دولارا للبرميل بحلول الساعة 22:02 بتوقيت غرينتش.



وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.56 دولارا أو 3.10 بالمئة إلى 85.05 دولارا للبرميل.