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قادة دول غرب إفريقيا يوافقون على مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب

أخبار دولية
2026-07-20 | 01:32
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قادة دول غرب إفريقيا يوافقون على مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب
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قادة دول غرب إفريقيا يوافقون على مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب

وافق قادة دول غرب إفريقيا على مشروع إنشاء خط أنابيب للغاز يربط بين نيجيريا والمغرب، وذلك خلال قمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" عُقدت في فريتاون، عاصمة سيراليون.
     
وسيبلغ طول خط الأنابيب الذي يعبر 13 دولة على طول ساحل المحيط الأطلسي في إفريقيا، نحو ستة آلاف كيلومتر، وسينقل الغاز النيجيري إلى المغرب قبل أن يرتبط بخط أنابيب المغرب-أوروبا.
     
وقال جوليوس مادا بيو الرئيس الحالي لإيكواس: "وقعنا اتفاقية خط أنابيب الغاز بين غرب أفريقيا والمغرب"، مضيفا: "لا تتفاجأوا عندما يصل الغاز إليكم". 
     
وذكر كل من المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالمملكة المغربية والشركة الوطنية النيجيرية للبترول المحدودة في بيان مشترك، أن المشروع يهدف إلى ربط موارد الغاز في غرب إفريقيا بالأسواق الإقليمية الرئيسية. 
     
كما يهدف المشروع إلى "تعزيز دمج أسواق الطاقة الإفريقية وإنشاء ممر تنموي جديد يربط" بين غرب إفريقيا ومنطقة الساحل والمغرب وأوروبا. 
     
وكشفت الجهتان أن الخطوات المقبلة تشمل تأسيس "شركة للمشروع" تتخذ من الدار البيضاء مقرا لها، وإنشاء هيئة عليا لخط أنبوب الغاز مقرها أبوجا، وذلك قبل جذب المستثمرين واتخاذ القرار الاستثماري النهائي. 
     
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في المكتب الوطني المغربي للهيدروكاربورات، قوله إنه من المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في عام 2028، على أن تُسلّم أولى شحنات الغاز بحلول عام 2031.
     
وتقدر تكلفة المشروع الذي طرحت فكرته لأول مرة خلال زيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى أبوجا عام 2016، بنحو 27 مليار دولار. 
     
وساهم في إحياء هذا المشروع قرار الجزائر عام 2022 وقف إمداد إسبانيا بالغاز عبر المغرب، وذلك عقب تدهور العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والرباط.

أخبار دولية

إفريقيا

أنابيب الغاز

نيجيريا

المغرب

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