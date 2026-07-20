الحرس الثوري الإيراني: انفجار ناقلتي نفط في جنوب مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن ناقلتي نفط انفجرتا وتعطلتا عن الحركة بعد محاولتهما عبور ما وصفه بأنه طريق جنوبي غير آمن عبر مضيق هرمز، زاعما أن الجيش الأميركي شجعهما على استخدام هذا الممر.



ولم يذكر البيان أي تفاصيل عن أسماء السفينتين أو أعلامهما أو طواقمهما أو وقوع أي مصابين أو قتلى.



وقال الحرس الثوري إن الممر المائي سيظل غير آمن طالما استمر ما وصفه بأنه "العدوان" الأميركي في المنطقة، محذرا من أن "هذا الممر لن يكون آمنا لعبور المنتجات البتروكيماوية، ولا حتى قطرة واحدة من النفط والغاز".



وطالب الحرس الثوري الجيش الأميركي بالاستعداد "لعملية عقابية".