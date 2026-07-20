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الكرملين: سنرحب بأي اتصالات بين روبيو ولافروف خلال فعاليات "آسيان"

أخبار دولية
2026-07-20 | 06:46
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الكرملين: سنرحب بأي اتصالات بين روبيو ولافروف خلال فعاليات &quot;آسيان&quot;
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الكرملين: سنرحب بأي اتصالات بين روبيو ولافروف خلال فعاليات "آسيان"

أكد الكرملين أنه يرحب بأي اتصالات بين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره الروسي سيرغي لافروف هذا الأسبوع في مانيلا حيث تعقد اجتماعات الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وذكر روبيو، الذي وصل إلى مانيلا أمس ويبقى فيها حتى 23 تموز، أنه مستعد للقاء لافروف على هامش الفعاليات المتعلقة بالآسيان، لكنه لم يكن متأكدا مما إذا كان قد تم الاتفاق على عقد مثل هذا اللقاء.

وردا على سؤال طرح اليوم عن إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع، أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن موسكو تؤيد لقاء الدبلوماسيين الكبيرين.

وقال بيسكوف للصحفيين: "الاتصالات عبر وزارات الخارجية والقنوات الدبلوماسية هي بطبيعة الحال ذات طابع فني إلى حد كبير، لكن إذا كان سيجرى اتصال على مستوى وزيري الخارجية، فسنرحب به بالتأكيد".

وأكد أنه لم تحدث أي اتصالات بين الكرملين والبيت الأبيض خلال الأيام القليلة الماضية.

أخبار دولية

الكرملين

روبيو

لافروف

آسيان

مانيلا

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