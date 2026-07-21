الجيش الأميركي: انتهاء أحدث جولة من الضربات على إيران

أعلن الجيش الأميركي في وقت متأخر من مساء الاثنين انتهاء أحدث جولة من الضربات على إيران، مشيرا إلى استهدافه مراكز قيادة عسكرية وقدرات بحرية ومواقع إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة وأنظمة دفاع جوي إيرانية.



وأعلنت القيادة المركزية الأميركية ذلك في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.