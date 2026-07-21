الأمم المتحدة تستنكر "تكثيف" إسرائيل لضرباتها على غزة

دانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "تكثيف" الجيش الإسرائيليّ لهجماته في قطاع غزة.



وأسفرت الضربات عن مقتل ما لا يقل عن 57 شخصًا بين 13 و20 تموز.



بعد مرور تسعة أشهر على إعلان وقف إطلاق النار، صرّح المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان للصحافيين في جنيف بأنه "لا يوجد مكان آمن حتى الآن للفلسطينيين في غزة".



وأعرب عن أسفه لقيام الجيش الإسرائيليّ "بتكثيف" هجماته على القطاع في الأيام الأخيرة، ما أسفر عن "مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين".