فرنسا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية القائم بالأعمال الإيراني بعد يومين من إعلانها أن موظفين في السفارة الفرنسية احتُجزوا وتعرضوا لترهيب جسدي من جانب أجهزة الأمن الإيرانية في طهران.وقالت الوزارة: "تتوقع فرنسا من السلطات الإيرانية كشف ملابسات هذه الواقعة ومعاقبة المسؤولين عنه وضمان أمن مقارها وموظفيها، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية".